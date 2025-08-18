  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Мухтар готов служить, играть, любить - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Мухтар готов служить, играть, любить

Мухтар готов служить, играть, любить

Волонтеры нашли Мухтара на дороге — кто-то просто выбросил песеля из машины и уехал. Верный питомец долго не сходил с места: все ждал, когда его заберут домой.

Мухтару 1,5 года, порода — метис овчарки. Привит и кастрирован. Волонтеры отвезли пса к ветеринару, где хвостик сдал все анализы, сделал прививки и избавился от паразитов.

Хороший мальчик, неагрессивный, знает команды. Единственный его недостаток — совсем не может без своего человека.

Если вы готовы забрать Мухтара к себе домой, звоните:

8 950 902-74-72 (Екатерина).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8 920 782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Галерея

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
18 августа, в 16:03 +5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Арчи хочет стать вашим другом
Арчи хочет стать вашим другом
Три брата-акробата ищут новый дом
Три брата-акробата ищут новый дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.