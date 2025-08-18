Мухтар готов служить, играть, любить

Волонтеры нашли Мухтара на дороге — кто-то просто выбросил песеля из машины и уехал. Верный питомец долго не сходил с места: все ждал, когда его заберут домой.

Мухтару 1,5 года, порода — метис овчарки. Привит и кастрирован. Волонтеры отвезли пса к ветеринару, где хвостик сдал все анализы, сделал прививки и избавился от паразитов.

Хороший мальчик, неагрессивный, знает команды. Единственный его недостаток — совсем не может без своего человека.

Если вы готовы забрать Мухтара к себе домой, звоните:

8 950 902-74-72 (Екатерина).

