Шикарный Балу ищет дом

Шикарный Балу ищет дом

Красивый, умный, брутальный — не пес, а настоящее украшение любого дома!

Балу — метис, ему около пяти лет. Он прекрасно ладит с другими собаками, детьми и их родителями. Не безобразничает: привык к выгулу, понимает команды, дома ведет себя спокойно. Хорошо переносит переезды в машине.

Состояние здоровья отличное: привит, обработан от паразитов и кастрирован.

Готовы отправиться в приключение с хвостатым другом? Звоните:

8 953 967-74-42 (Елена).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8 920 782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

