Шикарный Балу ищет дом

Красивый, умный, брутальный — не пес, а настоящее украшение любого дома!

Балу — метис, ему около пяти лет. Он прекрасно ладит с другими собаками, детьми и их родителями. Не безобразничает: привык к выгулу, понимает команды, дома ведет себя спокойно. Хорошо переносит переезды в машине.

Состояние здоровья отличное: привит, обработан от паразитов и кастрирован.

Готовы отправиться в приключение с хвостатым другом? Звоните:

