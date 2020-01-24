Филимону нужен дом

Филимон – позитивный мальчишка. Он обожает людей, но уже учится охранять территорию.

Сейчас ему 4 месяца, вырастет средним крепышом. Филимон очень тянется к людям, и ему нужен дом, в котором подарят любовь и заботу.

Щенок живет на передержке у волонтеров, они готовы организовать доставку при необходимости.

Приезжайте знакомиться, звоните. Тел. 8-902-753-17-02 (Юлия).