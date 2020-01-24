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Зверьё моё
Филимону нужен дом

Филимону нужен дом

Филимон – позитивный мальчишка. Он обожает людей, но уже учится охранять территорию. 

Сейчас ему 4 месяца, вырастет средним крепышом. Филимон очень тянется к людям, и ему нужен дом, в котором подарят любовь и заботу. 

Щенок живет на передержке у волонтеров, они готовы организовать доставку при необходимости. 

Приезжайте знакомиться, звоните. Тел. 8-902-753-17-02 (Юлия).

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:25 +3
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