Филимону нужен дом
Филимон – позитивный мальчишка. Он обожает людей, но уже учится охранять территорию.
Сейчас ему 4 месяца, вырастет средним крепышом. Филимон очень тянется к людям, и ему нужен дом, в котором подарят любовь и заботу.
Щенок живет на передержке у волонтеров, они готовы организовать доставку при необходимости.
Приезжайте знакомиться, звоните. Тел. 8-902-753-17-02 (Юлия).
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