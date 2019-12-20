Особенной собачке нужен свой человек

Кайл – особенная собачка, с тонкой душевной организацией. Он нуждается в любви чуточку сильнее, чем многие другие собаки.

Кайл очень тяжело привыкает к новому человеку, ему нужно больше времени, чтобы открыть своё сердечко, но потом он оттаивает и не перестаёт благодарить семью. Очень преданный и верный пес.

Кайлу нужен человек с большим сердцем, готовый преодолеть временные трудности с привыканием, родные и любящие руки, куда он сможет уткнуть свой мокрый розовый носик, нежные объятия, которые помогут забыть все плохое.

Более верного и преданного друга вам не найти! Кайл кастрирован, привит и обработан от паразитов. В еде абсолютно не привередлив.

Живет в приюте отлова. Приезжайте знакомиться, звоните:

8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина).