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Особенной собачке нужен свой человек

Особенной собачке нужен свой человек

Кайл – особенная собачка, с тонкой душевной организацией. Он нуждается в любви чуточку сильнее, чем многие другие собаки.

Кайл очень тяжело привыкает к новому человеку, ему нужно больше времени, чтобы открыть своё сердечко, но потом он оттаивает и не перестаёт благодарить семью. Очень преданный и верный пес.

Кайлу нужен человек с большим сердцем, готовый преодолеть временные трудности с привыканием, родные и любящие руки, куда он сможет уткнуть свой мокрый розовый носик, нежные объятия, которые помогут забыть все плохое.

Более верного и преданного друга вам не найти! Кайл кастрирован, привит и обработан от паразитов. В еде абсолютно не привередлив.

Живет в приюте отлова. Приезжайте знакомиться, звоните:
8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина). 

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 08:00 +3
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