Фоксу нужен хозяин

Фокс – ласковый и игривый молодой котик. Был подобран на улице с большой раной на теле, но сейчас все зажило. В детстве и подрост­ковом возрасте жил на улице и успел настрадаться, так что теперь ему нужны только любовь и забота.

Фоксу около года. Он очень любит кушать, и есть всё, не выбирает и не вредничает.

Несколько месяцев ждет хозяина на передержке, и мечтает наконец уже обрести свой постоянный дом, в котором все внимание и забота будут доставаться только ему.

Тел. 8-953-971-13-28.