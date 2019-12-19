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Зверьё моё
Фоксу нужен хозяин

Фоксу нужен хозяин

Фокс – ласковый и игривый молодой котик. Был подобран на улице с большой раной на теле, но сейчас все зажило. В детстве и подрост­ковом возрасте жил на улице и успел настрадаться, так что теперь ему нужны только любовь и забота.

Фоксу около года. Он очень любит кушать, и есть всё, не выбирает и не вредничает.

Несколько месяцев ждет  хозяина на передержке, и мечтает наконец уже обрести свой постоянный дом, в котором все внимание и забота будут доставаться только ему. 

Тел. 8-953-971-13-28.

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Автор: Оксана Грудинина
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