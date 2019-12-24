блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Помогите найти собаку!

Помогите найти собаку!

В Туле в районе пр. Ленина, 102 пропала собака: кобелек, непородистый, белый, худой, среднего размера. У пса повреждена правая передняя лапа.

Пес около двух недель назад прибился к территории предприятия на проспекте Ленина. Люди захотели помочь ему и отвезти в ветлечебницу, чтобы врачи посмотрели лапу, но собака испугалась и убежала.

Сотрудники предприятия переживают о судьбе животного, ему требуется медицинская помощь, и люди хотят помочь ему. Собачку даже еще не успели толком сфотографировать, поэтому вместо фото – скриншот с видео.

Если вы видели эту собаку, звоните по тел. 8-962-275-20-70. Не пытайтесь ловить, пес боится людей.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 18:40 +4
Особенной собачке нужен свой человек
Особенной собачке нужен свой человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.