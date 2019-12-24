Помогите найти собаку!

В Туле в районе пр. Ленина, 102 пропала собака: кобелек, непородистый, белый, худой, среднего размера. У пса повреждена правая передняя лапа.

Пес около двух недель назад прибился к территории предприятия на проспекте Ленина. Люди захотели помочь ему и отвезти в ветлечебницу, чтобы врачи посмотрели лапу, но собака испугалась и убежала.

Сотрудники предприятия переживают о судьбе животного, ему требуется медицинская помощь, и люди хотят помочь ему. Собачку даже еще не успели толком сфотографировать, поэтому вместо фото – скриншот с видео.

Если вы видели эту собаку, звоните по тел. 8-962-275-20-70. Не пытайтесь ловить, пес боится людей.