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Зверьё моё
Рыжуля живет в магазине и ей срочно нужен дом

Рыжуля живет в магазине и ей срочно нужен дом

Рыжуле 7 лет. Она давно живет в магазине, но сейчас его закрывают. Этой собачке никак нельзя на улицу. Рыжуля очень добрая и умная девочка, умеет себя вести и все дела справляет строго на улице. Стерилизована, привита, есть ветпаспорт. Кушает все – от сухого корма до супчика.

У Рыжули непростая судьба: в нее стреляли, от этого перестал работать хвост. Но это ей не мешает.

Сотрудница магазина уже несколько лет ухаживает за ней и обязуется пожизненно обеспечивать собачку кормом, ветуходом и прививками. Готова полностью финансово обеспечивать. От нового хозяина требуется только крыша над головой и ласковое слово.

Рыжуле нужны самые добрые хозяева. Она умеет слушать, очень контактная, ей обязательно нужна любовь. По вопросам пристройства звоните по тел. 8-953-960-53-99. 

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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