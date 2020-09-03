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Степенная дама мечтает стать домашней

Степенная дама мечтает стать домашней

Степенная дама преклонных лет ищет дом. Волонтеры назвали ее Потеряшка. Ей около восьми лет, она стерилизована, привита, обработана от паразитов. 

Потеряшка хочет жить в уютном доме и в спокойной компании. Она обучена домашнему этикету, так что не доставит вам проблем.

По вопросам знакомства звоните/пишите волонтеру Ольге по тел. 8-910-153-60-18. Есть WhatsApp.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 17:00 +9
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