Степенная дама мечтает стать домашней

Степенная дама преклонных лет ищет дом. Волонтеры назвали ее Потеряшка. Ей около восьми лет, она стерилизована, привита, обработана от паразитов.

Потеряшка хочет жить в уютном доме и в спокойной компании. Она обучена домашнему этикету, так что не доставит вам проблем.

По вопросам знакомства звоните/пишите волонтеру Ольге по тел. 8-910-153-60-18. Есть WhatsApp.

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