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Зверьё моё
Ночка пристраивается в добрые руки

Ночка пристраивается в добрые руки

Ночка мечтает стать домашней. Она совсем молоденькая, ей около 3-4 месяцев. Сейчас она живет на передержке у волонтеров, но Ночке нужна настоящая семья, где её полюбят.

Лоток и когтеточку эта девочка изучила на отлично. Ест сухой корм для котят и влажный Felix. Отдается по договору ненавязчивого отслеживания судьбы.

По вопросам пристройства звоните по тел. 8-953-971-13-28. 

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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