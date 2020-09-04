Ночка пристраивается в добрые руки

Ночка мечтает стать домашней. Она совсем молоденькая, ей около 3-4 месяцев. Сейчас она живет на передержке у волонтеров, но Ночке нужна настоящая семья, где её полюбят.

Лоток и когтеточку эта девочка изучила на отлично. Ест сухой корм для котят и влажный Felix. Отдается по договору ненавязчивого отслеживания судьбы.

По вопросам пристройства звоните по тел. 8-953-971-13-28.

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