Аглая почти всю жизнь провела в приюте. Но у нее есть шанс на любовь

Аглае всего 1 год. 10 месяцев из них она провела в приюте. Она знает, что такое жизнь в клетке среди таких же одиноких душ. Каждый раз, когда кто-то приходил, она наделась, что это за ней: «Не проходите мимо, заметьте меня, я хочу хотя бы немного внимания». Но ее человек так и не встретился.

Аглаю заметили волонтеры, и у девочки появился шанс на жизнь в семье. Это милая, нежная и жизнерадостная девочка. Клетка не сделала ее дикой и недоверчивой. Аглая готова бесконечно доверять и дарить свою любовь человеку.

Посмотрите в ее глаза и заметьте, как она кричит: «Я хочу быть нужной!».

Аглае 1 год. Она стерилизована и привита. Отдается с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.

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