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Зверьё моё
Нюра ищет дом

Нюра ищет дом

Молодая собачка Нюра – внешне вылитая лайка, но точного происхождения никто не знает. Ой около двух лет, стерилизована, привита.

Отдается в добрые руки, людям знающим породу, не на цепь. Собака послушная, ласковая, отлично ладит с другими собаками, хорошая крысоловка.

Все вопросы по тел. 8-953-953-16-47. Возможна доставка.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
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