Нюра ищет дом

Молодая собачка Нюра – внешне вылитая лайка, но точного происхождения никто не знает. Ой около двух лет, стерилизована, привита.

Отдается в добрые руки, людям знающим породу, не на цепь. Собака послушная, ласковая, отлично ладит с другими собаками, хорошая крысоловка.

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