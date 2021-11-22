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Зверьё моё
Домовенок Кузя найдет ключик к вашему сердцу

Домовенок Кузя найдет ключик к вашему сердцу

Это не котенок, а настоящий домовой! Он наполнит любой дом теплом, хорошим настроением, смехом, играми и забавами. Не упустите шанс познакомиться с этим озорником.

Мальчишке два месяца. Ест все, что вкусно, с лоточком подружился на отлично. Все вопросы по тел. 8-991-528-99-78.

Возможна доставка!

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 11:41 +10
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