Домовенок Кузя найдет ключик к вашему сердцу

Это не котенок, а настоящий домовой! Он наполнит любой дом теплом, хорошим настроением, смехом, играми и забавами. Не упустите шанс познакомиться с этим озорником.

Мальчишке два месяца. Ест все, что вкусно, с лоточком подружился на отлично. Все вопросы по тел. 8-991-528-99-78.

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Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!