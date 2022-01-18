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Зверьё моё
Заберите домой эту лапочку

Заберите домой эту лапочку

Чудесная кошка Агата ищет дом. Посмотрите в эти глаза! Вдруг это ваш новый член семьи. 

У Агаты нежный и чудесный характер. Она любит играть и подставляет свою мордочку для поцелуев и объятий. Если вы возьмете эту кошечку домой, она будет радовать вас каждый день.

Агате около двух лет. Она стерилизована и обработана от паразитов. Хорошо уживается с другими животными. 

Отдаётся с ненавязчивым правом отслеживания судьбы взрослым, ответственным людям, строго не на самовыгул. 

Звоните по тел: 8-960-599-41-67 (Юлия), 8-953-183-00-00 (Наталья),  8-953-971-13-28 (Юлия, писать на WhatsApp).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 07:00 +11
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