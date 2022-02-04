Пес Симба будет отличным охранником

В добрые руки пристраивается мальчик Симба. Живет на улице в Скуратово. Был отловлен и кастрирован, после этого стал немного агрессивен к чужим.

Очень развились охранные качества. На улице они ни к чему, и не нравятся жителям. Но Симба будет отличным охранником в частном доме или на небольшом предприятии. Подойдет на цепь или в огороженную территорию.

По всем вопросам звоните по тел. 8-953-950-07-51 (Марина).

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