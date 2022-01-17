Молодая и грациозная дама

Милая и нежная кошечка Танюша в поисках заботливой семьи. Как и всякая красивая и грациозная леди, она временами застенчива. Но вы сможете растопить сердце этой красавицы.

Кошке около трех лет, она обработана от паразитов , привита и стерилизована. Ответственно ходит в лоточек. В еде неприхотлива: ест корм и натуралку.

Отдается с ненавязчивым правом отслеживания судьбы, по договору содержания взрослым и ответственным людям. Возможна доставка.

Звоните по тел: 8-960-599-41-67 (Юлия), 8-953-183-00-00 (Наталья), 8-953-971-13-28 (Юлия, писать на WhatsApp).

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