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Зверьё моё
Молодая и грациозная дама

Молодая и грациозная дама

Милая и нежная кошечка Танюша в поисках заботливой семьи. Как и всякая красивая и грациозная леди, она временами застенчива. Но вы сможете растопить сердце этой красавицы.

Кошке около трех лет, она обработана от паразитов , привита и стерилизована. Ответственно ходит в лоточек. В еде неприхотлива: ест корм и натуралку. 

Отдается с ненавязчивым правом отслеживания судьбы, по договору содержания взрослым и ответственным людям. Возможна доставка. 
Звоните по тел: 8-960-599-41-67 (Юлия), 8-953-183-00-00 (Наталья),  8-953-971-13-28 (Юлия, писать на WhatsApp).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 17:38 +8
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