Кошку бросили хозяева при переезде
Этой кошке около 2 лет.
Она была домашней, жила в квартире, но хозяева бросили её, когда переехали жить в другое место.
Теперь кошка осталась на улице, и уже почти месяц выживает там сама...
Возьмите домой эту девочку!
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