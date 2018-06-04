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Зверьё моё
Кошку бросили хозяева при переезде

Кошку бросили хозяева при переезде

Этой кошке около 2 лет. 

Она была домашней, жила в квартире, но хозяева бросили её, когда переехали жить в другое место.

Теперь кошка осталась на улице, и уже почти месяц выживает там сама...

Возьмите домой эту девочку!

 По всем вопросам звоните: 8 (920) 276-02-42 или пишите

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 09:22 +2
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