Кошку бросили хозяева при переезде

Этой кошке около 2 лет.

Она была домашней, жила в квартире, но хозяева бросили её, когда переехали жить в другое место.

Теперь кошка осталась на улице, и уже почти месяц выживает там сама...

Возьмите домой эту девочку!

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