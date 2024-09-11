У Рыси была отморожена лапа, но сейчас она здорова и ищет дом

Рысю нашли на улице с отмороженной лапой. Её хотели ампутировать, но врачам удалось спасти конечность. Сейчас девочка здорова и ищет дом.
Рысе 2 года. У нее отменный аппетит, ест сухой корм и натуралку. Изучила лоток на ура. Стерилизована и вакцинирована.
Очень ласковая мурчалочка!
Все вопросы по тел. 8-903-659-73-88.
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