Матроске нужен уютный дом

Матроска – котенок, который родился от кошки из ужасной квартиры, о которой мы писали вот здесь. Девочка нереально обаятельная и мегалюбопытная.

Матроске 8 месяцев, от паразитов обработана, привита и стерилизована. Отдаётся с правом ненавязчивого отслеживания судьбы, взрослым и ответственным людям. По вопросам переезда пишите волонтеру ВКонтакте или звоните по тел. 8-920-773-39-18 (Надежда).

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