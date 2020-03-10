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Зверьё моё
Матроске нужен уютный дом

Матроске нужен уютный дом

Матроска – котенок, который родился от кошки из ужасной квартиры, о которой мы писали вот здесь. Девочка нереально обаятельная и мегалюбопытная. 

Матроске 8 месяцев, от паразитов обработана, привита и стерилизована. Отдаётся с правом ненавязчивого отслеживания судьбы, взрослым и ответственным людям. По вопросам переезда пишите волонтеру ВКонтакте или звоните по тел. 8-920-773-39-18 (Надежда).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 10:00 +8
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