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Шикарный брюнет ищет хозяина

Шикарный брюнет ищет хозяина

Бим, шикарный брюнет повышенной лохматости с ореховыми глазами, ищет любящего хозяина, который по достоинству оценит его красоту, преданность и охранные качества. По характеру лидер, ориентирован на человека, а вот с другими собаками дружит выборочно.

Ему около трех лет, размер средний, чуть выше колена. Здоров, привит, кастрирован. Отдаётся строго по договору с правом ненавязчивого отслеживания судьбы. По всем вопросам обращаться по тел. 8-920-789-19-32 (Екатерина).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
9 марта, в 10:00 +5
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