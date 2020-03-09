Шикарный брюнет ищет хозяина

Бим, шикарный брюнет повышенной лохматости с ореховыми глазами, ищет любящего хозяина, который по достоинству оценит его красоту, преданность и охранные качества. По характеру лидер, ориентирован на человека, а вот с другими собаками дружит выборочно.

Ему около трех лет, размер средний, чуть выше колена. Здоров, привит, кастрирован. Отдаётся строго по договору с правом ненавязчивого отслеживания судьбы. По всем вопросам обращаться по тел. 8-920-789-19-32 (Екатерина).

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