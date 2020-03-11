Вольт хочет стать кому-то нужным

Таких, как Вольт, в приюте очень много – с кличкой, но без своего человека. Вольт очень хочет обрести дом и стать кому-то нужным, чтобы было кого ждать поздними вечерами и будить на работу, кому радостно вилять хвостом и преданно заглядывать в глаза, с кем носиться на прогулке...

Вольт молодой, ему около 2-3 лет. Обработан от паразитов, стерилизован, привит. Звоните и приезжайте знакомиться! Тел. 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина).

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