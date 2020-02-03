блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Энергичный пес ждет своего человека в приюте

Энергичный пес ждет своего человека в приюте

Бель – это собака-энергия, скучные посиделки не для нее. Сотрудники приюта никогда не видели эту мордочку грустной. И это несмотря на то, что за свою жизнь она пережила не одно предательство. 

Благодаря добродушному нраву без труда входит в любую компанию сородичей, и быстро находит общий язык с людьми. Обожает активные прогулки. Находится в «Континенте+». 

Приезжайте знакомиться, или звоните: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина). 

Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1-а.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:49 0
Кнопа получила второй шанс на жизнь и теперь ищет семью
Кнопа получила второй шанс на жизнь и теперь ищет семью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.