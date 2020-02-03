Энергичный пес ждет своего человека в приюте

Бель – это собака-энергия, скучные посиделки не для нее. Сотрудники приюта никогда не видели эту мордочку грустной. И это несмотря на то, что за свою жизнь она пережила не одно предательство.

Благодаря добродушному нраву без труда входит в любую компанию сородичей, и быстро находит общий язык с людьми. Обожает активные прогулки. Находится в «Континенте+».

Приезжайте знакомиться, или звоните: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина).

Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1-а.

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