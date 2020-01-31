Кнопа получила второй шанс на жизнь и теперь ищет семью

Что произошло с маленькой Кнопой, мы не узнаем, но пережила она уже много. Её нашли полулысой, с кровавыми подушечками лап и сухим кончиком хвоста. Кошечка не могла спать, не ложилась, только сидела, тяжело дышала, практически задыхалась.

Но ее спасли! И теперь Кнопа стала настоящей красавицей. Добрая и ласковая тарахтелка. А еще Кнопа очень умная, с первого же дня стала ходить в лоточек.

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