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Зверьё моё
Кнопа получила второй шанс на жизнь и теперь ищет семью

Кнопа получила второй шанс на жизнь и теперь ищет семью

Что произошло с маленькой Кнопой, мы не узнаем, но пережила она уже много. Её нашли полулысой, с кровавыми подушечками лап и сухим кончиком хвоста. Кошечка не могла спать, не ложилась, только сидела, тяжело дышала, практически задыхалась.

Но ее спасли! И теперь Кнопа стала настоящей красавицей. Добрая и ласковая тарахтелка. А еще Кнопа очень умная, с первого же дня стала ходить в лоточек.

По вопросам пристройства писать волонтеру ВКонтакте.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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