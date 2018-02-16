Юлианна Феоктистова, 18 лет

Кто сказал, что в 18 лет нельзя учиться и одновременно заниматься своим делом? Наша сегодняшняя героиня — Юлианна, которая является студенткой юридического факультета, а также владелицей студии красоты RBY.

При таком активном образе жизни девушке необходимо всегда хорошо выглядеть! О своём стиле и выборе одежды Юлианна рассказала в рубрике «Уличная Мода».

Признаюсь и каюсь — я шопоголик! Одежду покупаю достаточно часто, как минимум, раз в неделю.

Образ: ботильоны Benatti, джинсы Stradivarius, шарф Bershka

В любых ароматах обожаю сладкие нотки. Кокос, ваниль — мои фавориты! Например, недавно купила духи в ZARA «sweet vanilla», а самый любимый аромат от Montale «Vanille Absolu».

Сейчас меня осудят многие девушки, но я очень люблю толстовки, джинсы и спортивные костюмы! Практичность, удобство, свободная одежда – вот что ценно для меня. Но и без женственных вещей тоже нельзя.

Не могу сказать, что следую моде во всем. Мой гардероб полон самых разных вещей: сочетаю классический стиль с спортивным, как по мне, смотрится очень стильно, по-моему, это новый тренд — спортшик-стиль.

Скорее всего, стиль — то, с помощью чего ты выражаешь своё «Я», а мода — это средство, с помощью чего, например, с помощью новых трендов и новизны.

Некоторые образы придумываю сама, многие подсматриваю в инстаграме или прогуливаясь по улицам Москвы.

Я не ограничиваюсь покупками в Туле, даже скорее, наоборот, многие вещи я покупаю именно в столице, так как там гораздо больше крутых магазинов и огромный выбор.

Одни из любимых магазинов — это victoria's secret, Bershka, H&M.

Самая дорогая вещь — моя шубка! А в нашу непостоянную погоду она — мой спаситель!

Вот что, а украшения терпеть не могу, только в особых проявлениях: кольца на пальцах и пирсинг.

Я практически не крашусь. Максимум — пудра и гигиеническая помада, если собираюсь с друзьями в какое-нибудь заведение, то могу просто накрасить губы чуть поярче. Мне этого достаточно!

