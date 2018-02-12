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Уличная мода
Арина Тлеубаева, 20 лет

Арина Тлеубаева, 20 лет

Студенты — люди практичные! И это касается не только одежды! Сегодня в рубрике учащаяся ТулГУ Арина. Девушка пропагандирует удобство и комфорт в одежде и с удовольствием рассказала о своем образе в нашей рубрике.

 

Образ:
Сумка — подарок
Ботинки — Лёгкий шаг
Свитер — Siberia
Джинсы — Zara
Шарф — подарок
Парка — Top People
Кольцо — Befree
Браслет — Pandora
Кольцо — Тутанхамон

Одежду покупаю практически постоянно, так как я любитель новых вещей и разнообразия в гардеробе.

Любимый аромат — это Amouage Honour Woman Limited Edition и Escentric Molecules, The Beautiful Mind Series Intelligence & Fantasy. Эти ароматы я обожаю за их необычность и акцент на восточную пряность. Я прожила несколько лет за границей, и здесь мне немного не хватает ароматов, которые окружали меня в те годы. А все перечисленные выше духи компенсируют мне эти ощущения.

Фавориты моего гардероба — свитер с оленями Siberia и поло от Polo Ralph Lauren, потому что это подарки от моих любимых родителей.

Они удобные, мягкие, так что тепло и забота моих родных всегда со мной.

Мода и стиль. Оооох. Скорее, это душевное состояние человека, отражение его внутреннего мира, культуры, интересов. Мода — она разная, для каждого своя. Нет определенных границ! Их вообще нет!

Свой стиль я создаю сама. У меня нет определенный музы… Вдохновение нахожу в разных вещах: всё зависит от настроения.

Ограничений в выборе магазина нет. Может быть зарубежный производитель вещей, но и русские бренды я тоже не отрицаю. Есть у нас потенциал к пошиву хорошей, качественной одежды! И это не может не радовать!

Одеваюсь я чаще всего в Zara и H&M.

Самые дорогие вещи в моем гардеробе — это свитер Siberia, поло от Ralph Lauren, толстовка Adidas и портмоне Carlo Pazolini.

Из аксессуаров я постоянно ношу два браслета. Обязательно беру собой сумку и кошелёк, без них — как без рук!

Чаще всего ношу джинсы и сумку. Джинсы очень удобны для повседневной суеты, а сумка у меня постоянно забита косметичкой, документами.
Макияж наше все! Я не могу выйти даже без легкого макияжа, потому что буду чувствовать дискомфорт.

 

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Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 17:21 +6

«Уличная мода»

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