Кирилл Шулепов, 24 года

Наконец-то нашу рубрику посетил молодой и обаятельный молодой человек — Кирилл Шулепов. У него есть своё «детище» — интернет-магазин @7linescustom. Кирилл — аттестованный кадастровый инженер, а также блогер.

Раньше покупал одежду очень часто. Однако недавно я столкнулся с проблемой — места в шкафу для одежды просто нет! Теперь я ничего не покупаю и коплю деньги еще на один шкаф.

Мне нравится запах кофе с апельсином, такой вот я человек, и ароматы выбираю из этой же серии.

Знакомьтесь с моими фаворитами: красные носки (их подарила сестра и это единственные мои цветастые носки, остальные черные).

За модой в одежде я не слежу, но стараюсь быть в курсе трендов.

Стиль — одно из важнейших составляющих образа любого человека, посредством которого он доносит до внешнего мира свой внутренний мир.

Ошибешься с выбором стиля и не сможешь раскрыть себя должным образом. Надо быть честным с самим собой и с другими и любить своё нутро.

Мой стиль — это часть образа моей жизни. Тут все взаимосвязано: музыка, книги, хобби, одежда, образ мысли и т. д. Обожаю удобные вещи, просто потому что они удобные!

Вообще в Туле мало что покупаю, обычно за границей и сразу много! Но недавно в магазине «Твое» купил прикольную и дешёвую футболку, красавчик — одним словом!

Самая дорогая вещь в гардеробе — чемодан со старым хламом. Потому что настолько бесполезная вещь может быть все еще не выкинута, только если она реально — самая дорогая!



Образ:

браслеты и аксессуары, разумеется, от магазина @7linescustom

шапку подарили друзья

штаны взял у брата

свитер бабушка связала

кофту купил в «Заре»

ботинки выиграл в конкурсе репостов.

Какие аксессуары я ношу, спросите вы? Как вы думаете, что я отвечу? Браслеты и аксессуары от магазина @7linescustom, просто потому что это моё «детище»!

Важен ли мне макияж? Детка, ты нравишься мне любая (смеётся, — прим. авт.).