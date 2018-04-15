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Уличная мода
Ирина Войтеховская, 22 года

Ирина Войтеховская, 22 года

Сегодня в рубрике настоящая стильняшка! Ирина — директор шоурума «LOFT». Она знает всё о модных тенденциях, стилях и трендах, а ещё — что любят молодые девушки, которые живут в активном режиме дня!
Ирина с удовольствием поделилась своим мнением и дала пару советов нашим модницам.

 

Образ:
пиджак H&M
рубашка LOFT
часы LOFT
кольцо и кулон Pandora
джинсы LOFT
кеды LOFT
рюкзак LOFT
очки LOFT

Одежду покупаю фактически каждый день. Не могу отказать себе в этом удовольствии. Особенно сложно это сделать, когда у тебя свой магазин одежды. Меня заманивают тренды, образы, которые я вижу везде — на людях, в журналах!

Я очень редко пользуюсь духами, а если все-таки это делаю, то выберу различные масляные духи. Они практичны и действительно соответствуют понятию «цена = качество».

Топ моего гардероба — маленькая чёрная сумка, джинсы и кеды. Я очень люблю комфорт, а эти вещи позволяют мне ощущать себя свободно. Не отказывай себе в свободе выбора!

Мода — это ощущение. Если тебе нравится — значит круто, нужно срочно покупать эту вещь! Всё остальное не так уж и важно, если ты довольна сама собой и своим выбором!

Я весьма консервативна в одежде. Предпочитаю однотонные вещи, близкие к базовым. Но часто покупаю вещи, не задумываясь, с чем носить. Потом приходится покупать одежду ещё и под эти вещи.

Чаще всего покупаю одежду в своём шоуруме, но при этом не прочь заглянуть в H&M или Zara.

Покупать вещи в Москве мне привычнее. Иногда в голове придумаю что-то и пытаюсь найти в тульских магазинах — а такого нет! В Москве же, в большинстве случаев, удаётся найти.

Ничего плохого в этом не вижу, но я не стараюсь не смотреть на ценники при покупках.

Если мне вещь нравится, то я возьму ее в любом случае. А цена — лишняя отрицательная информация.

И ещё никогда не буду экономить на сумках. У меня их больше 20 штук и покупаю постоянно новые — мой фетиш! И у каждой девушки он свой!

Мои аксессуары — часы, кольца, маленькие кулоны. Не люблю вычурные аксессуары. Предпочитаю серебро.

В гардеробе девушки никогда не будет много платьев! У меня их огромное количество! Безумно люблю однотонные платья в обтяжку до колена. Во-первых, их можно носить и с кедами, и с туфлями (переобулся и уже можно с работы сходить куда-нибудь вечером, на вечеринку, например). Во-вторых, в них я ощущаю себя наиболее комфортно, чем в брюках.
В макияже предпочитаю естественность. Крашусь только по особым случаям и то не всегда. Изредка что-то находит, могу накрасить губы в ярко-красный.

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Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 12:12 +10

«Уличная мода»

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