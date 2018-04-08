Юлия Иовлева, 22 года
Весна уже уверенно вступила в свои права! Пришло время доставать долгожданные платья и гулять по улицам города. Юлия, студентка ТГПУ, яркая девушка, которая очень тщательно выбирает свой лук на прогулку.
Образ:
комбинезон — Bershka,
сумочка — подарок,
ботильоны — Кari,
пальто — Bershka
Я шопоголик, поэтому довольно часто покупаю вещи! С деньгами по магазинам ходить нельзя — это женское наказание!
Guerlain — мой аромат: пока не встретила, что понравилось бы больше!
Вещь выбираю в зависимости от настроения — сегодня мне нравится длинное обтягивающее платье фиолетового цвета, потому что на улице хорошая погода, а вчера любимой вещью была короткая толстовка с джинсами на высокой талии.
Мода — это изменение образов, форм, преобладание этих форм в определенный, короткий срок, а вот стиль, как талант, доступен не каждому!
У меня нет принципов по созданию стиля, могу искать вдохновение в социальных сетях, журналах, на улицах у прохожих. А могу придумать нечто своё! Не нужно выпускать ничего из виду!
Чаще всего я посещаю Bershka, либо, как все девочки, хожу по магазинам в поисках той самой вещицы.
Самые дорогие вещи в моем гардеробе, на что я готова тратить все свои средства, — это туфли! Их много не бывает! Хочу туфли под каждый образ!
Но на аксессуары я обращаю меньше внимания, чем полностью на лук. Все зависит от образа.
В последнее время очень часто ношу платья: удобно, красиво, а в зависимости от украшений, можно менять образы.
Правильный макияж — как еще одно украшение! Нужно знать, что тебе подходит, какая косметика, научиться ей пользоваться и уметь не перебарщивать!