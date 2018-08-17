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Уличная мода
Мария Доровских, 23 года

Мария Доровских, 23 года

Наша рубрика снова в деле! Наконец-то все начали возвращаться из отпусков, и мы в том числе! И «рабочий» сезон открывает Мария, молодой и стильный учитель.

 

Образ:
Эспадрильи Terranova
Брюки Martichelli
Футболка Sinsay
Куртка Top secret


Чаще всего, покупка одежды — это повод прогуляться с подругами и способ поднять себе настроение чем-то новым.

О парфюме: люблю Скорее всего, это компактный Pamplemousse grenade adopt by reserve naturelle.

Любимые вещи — это домашняя одежда. Всегда удобная, легкая и уютная. Хэбэшные майки и свободные брюки, в чем можно себя чувствовать комфортно.

С моей точки зрения, мода — момент времени, а стиль- чувство уверенности. И однозначно лучше быть стильным, чем модным.

Выходя на улицу, хочется быть уверенным в себе, а для этого нужна та одежда, в которой будешь чувствовать себя собой. Нет смысла смотреть на окружающих, только если вдохновляться.

Если магазины, то, скорее те, где можно прийти и померить. К сожалению, в нашем регионе выбор ограничен. Если онлайн, то ASOS.

Самая дорогая вещь — прабабушкины сережки.

Из аксессуаров люблю значки; они могут дополнить образ. Иногда незаметные, но всегда к месту!

Не люблю вычурные и откровенные вещи. Для этого есть не улица, а стены дома. Люблю однотонные и качественные вещи, например, чёрного цвета — это лаконично, просто и всегда стильно.

Макияж для меня важен, но люблю себя и без него. То, что на лице, должно подчёркивать, а не отпугивать. Скромность явно иногда к лицу не только в поведении, но и в макияже. Но если хочется чего-то нового, нужно экспериментировать и не бояться!

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Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 15:00 +8

«Уличная мода»

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