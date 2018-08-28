Салихова Елизавета, 21 год

Сегодня в нашем блоге студентка филологического факультета МГУ им М. В. Ломоносова.

Образ:

Брюки – Оysho

Туника — no name

Босоножки — Carlo Pazolini

Сумка – Эконика

Платок куплен в антикварном магазинчике в Одессе 6 лет назад

Мой гардероб на ближайшее время уже собран, поэтому покупки становятся более редкими. Порой поднимаю настроение спонтанным приобретениями, например футболкой с концерта.

Аромат — Estée Lauder La nuit. Я ношу его уже более трех лет, запах довольно запоминающийся, броский, поэтому теперь это уже, можно сказать, часть образа.

Чаще покупаю одежду в Москве и на отдыхе в поездках.



Помните, что мода переменчива, а стиль с вами навсегда!

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — выпускной наряд.

Самое важное — это чистые волосы и лицо. Не пользуюсь большим количеством косметики, люблю естественность. Но вот без хайлайтера с блестками летом обойтись не могу!

С аксессуарами у меня особая история: кольца я покупаю в поездках (на фото одно из Тбилиси, другое из Сухума), это как связь с любимыми местами.

Так уж повелось, что почему-то близкие люди мне дарят браслеты. Последний такой подарок — браслет на ногу, купленный родителями в Керчи.