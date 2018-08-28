Салихова Елизавета, 21 год
Сегодня в нашем блоге студентка филологического факультета МГУ им М. В. Ломоносова.
Образ:
Брюки – Оysho
Туника — no name
Босоножки — Carlo Pazolini
Сумка – Эконика
Платок куплен в антикварном магазинчике в Одессе 6 лет назад
Мой гардероб на ближайшее время уже собран, поэтому покупки становятся более редкими. Порой поднимаю настроение спонтанным приобретениями, например футболкой с концерта.
Аромат — Estée Lauder La nuit. Я ношу его уже более трех лет, запах довольно запоминающийся, броский, поэтому теперь это уже, можно сказать, часть образа.
Чаще покупаю одежду в Москве и на отдыхе в поездках.
Помните, что мода переменчива, а стиль с вами навсегда!
Самая дорогая вещь в моем гардеробе — выпускной наряд.
Самое важное — это чистые волосы и лицо. Не пользуюсь большим количеством косметики, люблю естественность. Но вот без хайлайтера с блестками летом обойтись не могу!
С аксессуарами у меня особая история: кольца я покупаю в поездках (на фото одно из Тбилиси, другое из Сухума), это как связь с любимыми местами.
Так уж повелось, что почему-то близкие люди мне дарят браслеты. Последний такой подарок — браслет на ногу, купленный родителями в Керчи.