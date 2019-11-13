13 ноября: в Туле разрешили салют в День артиллерии

21 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был утвержден новый праздник – День артиллерии. Дата 19 ноября была выбрана в честь операции «Ураган» 1942 года, когда с мощной артиллерийской подготовки Юго-Западного и Донского фронтов Красной Армии началось советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй Мировой войны.

Также было решено во всех столицах советских республик, а также в Ленинграде, Сталинграде, Севастополе, Одессе, Хабаровске и Новосибирске «День артиллерии» отмечать артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

Однако 13 ноября 1944 года последовало дополнение к Указу от Президиума Верховного Совета СССР:

«В связи с многочисленными просьбами и пожеланиями трудящихся городов Свердловска, Горького, Молотова и Тулы, а также, учитывая важную роль этих городов в развитии артиллерии, в дополнение к Указу Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года установить ежегодный салют 19 ноября в «День артиллерии» в Свердловске, Горьком, Молотове и Туле двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий».

На всякий случай уточним, что Свердловск – нынешний Екатеринбург, Горький – Нижний Новгород, Молотов – Пермь.