12 ноября: в Суворове Тульской области впервые приняли телевизионный сигнал

12 ноября 1954 года появилось сообщение о том, что радиолюбителями г. Суворова Ханинского района впервые были приняты на телевизоры «Зенит» передачи московского телецентра с четкостью изображения в 300 строк.

Для того, чтобы принимать телепередачи московского телецентра, они установили на высоком четырехэтажном здании антенну высотой в десять метров. После этого радиолюбители Суворовского рудоуправления поставили перед собой задачу сделать ретрансляционную станцию, которая даст возможность жителям Суворова, поселков Агеево и Центрального регулярно принимать телетрансляции с простыми антеннами.