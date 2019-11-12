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12 ноября: в Суворове Тульской области впервые приняли телевизионный сигнал

12 ноября: в Суворове Тульской области впервые приняли телевизионный сигнал

12 ноября 1954 года появилось сообщение о том, что радиолюбителями г. Суворова Ханинского района впервые были приняты на телевизоры «Зенит» передачи московского телецентра с четкостью изображения в 300 строк.

Для того, чтобы принимать телепередачи московского телецентра, они установили на высоком четырехэтажном здании антенну высотой в десять метров. После этого радиолюбители Суворовского рудоуправления поставили перед собой задачу сделать ретрансляционную станцию, которая даст возможность жителям Суворова, поселков Агеево и Центрального регулярно принимать телетрансляции с простыми антеннами.

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Автор: Сергей Гусев
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