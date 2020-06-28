28 июня: в Туле состоялась премьера фильма-катастрофы «Экипаж»

28 июня 1980 года на двух сеансах сразу – 17 и 20 часов в кинотеатре «Салют» и 29 июня в «Октябре» показывали фильм-сенсацию «Экипаж». В советский прокат это кино выходило только в следующем месяце, и таким образом эти четыре сеанса в рамках традиционной кинопанорамы, где показывались лучшие картины предстоящего киномесяца, были полноценной премьерой.

В Туле, как и по всей стране, «Экипаж» вызвал колоссальный интерес – тем более в связи с тем, что это было двухсерийное кино, а значит количество ежедневных сеансов практически оказывалось вдвое меньше. Чтобы попасть в зал, надо было выстаивать большие очереди или брать билеты заранее. Так что удовольствие начиналось еще до начала сеанса – как только счастливчик появлялся с заветными синими бумажками в руках из застекленной веранды касс кинотеатра «Салют».

В 1980 году «Экипаж» посмотрели более 71,1 миллиона зрителей, а уж сколько их теперь, после многочисленных показов по телевидению и на видео, – и представить невозможно.

Фильм «Экипаж» считают историческим для нашего кино сразу по нескольким аспектам. Во-первых, глобальная катастрофа как таковая. После успеха этого кино они полились рекой на отечественные экраны – катастрофа поезда, катастрофа танкера и т.д. Везде горело и взрывалось во весь экран – очень эффектно.

При этом сам фильм объединял сразу две истории – романтическо-бытовую и героическую. В стране, где в ходу была цитата Райкина «К пуговицам претензии есть? – Нет, пришиты крепко, не оторвешь», это был существенный фактор. Собственно, как и во всем мировом кинематографе. Одинаково талантливо снять трюковое и лирическое кино – это не каждый мастер сумеет. Хотя, к слову сказать, у нас даже философский Тарковский приложил лет за десять до этого руку к приключенческой военной истории «Один шанс из тысячи».

«Экипаж» стал едва ли не первым фильмом в СССР, который был снят не только на государственные деньги – часть средств на его производство выделил «Аэрофлот», не говоря уже о помощи бутафорией – списанными самолетами, которые должны были красиво гореть и ломаться в кадре.

Конечно же, это и первая эротическая сцена с обнаженной Александрой Яковлевой, о которой сейчас много пишут. Впрочем, на самом деле целомудренных и оборотистых советских подростков в сценах ее соблазнения больше интересовала популярнейшая в то время цветомузыка. После того, как фильм «Экипаж» создал направление, в какую сторону может развиваться техническая фантазия, во многих советских городах бандитским налетам стали подвергаться уличные светофоры, фонари которых, как показали в кино, могут с успехом применяться в качестве соблазнения и вообще для красоты восприятия мелодии. Именно цветомузыка, а не голая Александра Яковлева – главный фетиш того времени фильма «Экипаж».

Считается, что появление этого кино во многом было обусловлено популярностью жанра авиакатастроф на Западе, хотя у нас в стране его образцы почти никто не видел, а также производственными романами Артура Хейли. Если это так, то создатель романа «Аэропорт» вполне себе может гордиться тем, что его творчество подвигло на съемки одного из лучших фильмов в истории СССР.