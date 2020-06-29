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Тульские тайны: Этот день в истории города
29 июня: бдительность тульского городового

29 июня: бдительность тульского городового

29 июня 1910 г. проявил невероятную бдительность городовой второй части Тулы, что позволило предотвратить большую драму.

Проходя ночью по Старо-Дворянской улице – нынешней Бундурина, он заметил в окне пивной, в доме Щепкина, рядом с общественным собранием огонь. Так как огонь показался ему подозрительным, бдительный городовой начал стучаться в пивную, а затем, когда ответа не последовало, с помощью других он взломал дверь и, вбежав внутрь, увидел, что там действительно пожар и сильно пахнет керосином. Пожар был потушен своими силами. Причем было обнаружено, что стены облиты керосином.

По подозрению в поджоге был задержан владелец пивной г. Щепкин, который, не признавая себя виновным, высказал подозрение на своего племянника и служащего, которые из мести могли его поджечь. Действительно, вскоре они лично явились к приставу второй части и чистосердечно покаялись, что, питая злобу к Щепкину, они облили помещение пивной керосином из стакана, подожгли и ушли.

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Автор: Сергей Гусев
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