6 ноября: в Туле в честь праздника отменили комендантский час
6 ноября 1944 года в связи с празднованием годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Туле на короткое время отменили комендантский час.
Было объявлено, что разрешается беспрепятственное хождение граждан по Туле в течение всей ночи с 6 на 7 и с 7 на 8 ноября.
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