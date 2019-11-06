6 ноября: в Туле в честь праздника отменили комендантский час

6 ноября 1944 года в связи с празднованием годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Туле на короткое время отменили комендантский час.

Было объявлено, что разрешается беспрепятственное хождение граждан по Туле в течение всей ночи с 6 на 7 и с 7 на 8 ноября.