2 апреля: в тульских кинотеатрах начались «Новые приключения неуловимых»

2 апреля 1969 г. в кинотеатрах «Салют» и «Искра» начали показывать долгожданное продолжение истории о четверке неуловимых мстителей. В «Салюте», например, фильм «Новые приключения неуловимых» шел через каждые два часа на всех сеансах, начиная с 10 утра, и заканчивая последним в 21-45.

Продолжение едва ли не лучшего за всю историю отечественного вестерна ожидалось с колоссальным интересом. Да и руководители советского кино подошли к этой премьере весьма основательно, если не сказать с американским рекламным размахом – в тульских киосках «Союзпечати» продавались даже специальные буклеты на мелованной бумаге, посвященные исключительно фильму «Новые приключения неуловимых»; случай для отечественного кино беспрецедентный. На обложке этого журнала значилась такая рекламная зазывка: «Хотите увидеть лихие погони? Узнать тайну шифра? Вступить в поединок с белогвардейскими контрразведчиками? Участвовать в событиях захватывающих?» Тайна шифра, правда, оказалась весьма аховой. Тоже еще загадка: 1914. Да еще и секрет полишинеля – код от сейфа с секретной картой был известен даже какому-то штабс-капитану. Ну да разве в этом дело. Тем более, что во второй части очень явственны нотки пародии и иронии, иногда скрытой, иногда весьма явной. Помните, Валерка предавался воспоминаниям: «Гувернер у меня был француз. Мы с ним любили гулять в Летнем саду». Само собой и моралью строгой гувернер не докучал.

С момента премьеры первого фильма прошло чуть менее двух лет, и советские мальчишки играли в 1969 году не в ковбоев и прочих суперменов, а в неуловимых и в буденовцев. И это была высшая оценка популярности фильма. Однако тульская пресса встретила новые приключения с прохладцей. Режиссера Эдмона Кеосаяна упрекали за то, что в этом кино видна печать поспешности и неодухотворенности. «В новых приключениях только схемы от героических образов, функционирующие по четко заданной программе: пришел, подрался, победил. Из героев выхолостили то мальчишеское и человеческое, что определяло их поступки в первом фильме».

Однако, как это часто бывало, чем больше были недовольны критики, тем сильнее ждал зрительский успех. «Новые приключения неуловимых» в том году посмотрели в СССР 66 миллионов зрителей! По кассовому успеху фильм вошел в десятку лучших за всю историю отечественного кино.

Это тогда можно было упрекать создателей картины за поспешность, но теперь-то все выглядит совсем иначе. Чего стоит, например, праворульный английский «роллс-ройс» в финале картины, на которой Валерка убегал от беляков. Строгих дорожных правил в начале прошлого века не существовало, и в России ездили на разных авто, в зависимости от того, из какой страны его привезли. Можно было пойти на поводу зрителей и подобрать что-то из более привычного глазу, а можно – вот такой «роллс-ройс».

Ну и, конечно, нельзя не отметить не только великолепную операторскую работу Федора Добронравова, где каждый кадр произведение искусства, но и ярчайшую музыку. Композитором нового фильма был приглашен Ян Френкель – он еще и снялся в маленькой роли скрипача на сцене варьете, где выступал Буба Касторский. «Новые приключения неуловимых» подарили нам «Погоню», «Русское поле», «Я одессит, я из Одессы, здрасьте», которые поют по сей день. Фильм был настолько популярен, что его не прекращали показывать даже когда Савелий Крамаров и Борис Сичкин эмигрировали в Америку. Потому что вычеркнуть это кино из нашей общей истории и восприятия жизни было уже невозможно.

Тем же, кто считает, что история о неуловимых идет вразрез с реальными событиями того времени, можно предложить маленький эксперимент. Представьте на миг, что Валерка-гимназист, Данька Щусь, Ксанка Щусь, Яшка-цыган сражаются на стороне белых. Представили? Или никак не получается? Вот то-то.