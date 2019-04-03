3 апреля: в Туле младенцев называют Волга и Гертруда

3 апреля 1924 года «Коммунар» восхищался тем, как быстро рушатся старые обрядности и тем, как падает бессильный былой богатырь на глиняных ногах.

«От суеверий, от его религиозного дурмана быстро уходит рабочий. Кто не верит, пусть пойдет убедится в губзагс. Ежедневно здесь длинные очереди регистрации рождений. И много, очень много случаев, когда родители заявляют об отказе от крестин. Среди имен много новых, революцией принесенных на смену святости старой – Фридрих, Мирослав, Гертруда, Роза, Волга.

Особенно много Владимиров. Но не Владимир «святой» вдохновляет теперешних родителей. Нет, новый, красный Владимир, вождь пролетариев – в его память дается это имя чуть ли не в каждой семье».