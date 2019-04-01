1 апреля: Смертельные шутки в Туле

1 апреля 1909 года «Тульская молва» сообщила о том, что «Пасха в этом году из-за совпадения с 1 апреля очень напоминает масленицу: то же обжорство, то же пьянство, те же веселые хулиганы на улицах».

При этом в газете уточнили, что тульским приставам даже отдан приказ запретить городовым отлучаться с постов и ходить по домам за поздравлениями, дабы их не разыграли.

Самый ужасный розыгрыш в том году произошел во время дружеской пирушки гастролирующих в Туле московских актеров в гостинице на Киевской улице. во время товарищеской пирушки убит гастролирующий в Туле московский актер В.Д. Б-н. Убийца – его друг Варун-Секрет. Желая пошутить, некий Варун-Секрет вынул из кармана браунинг и, направив его в сторону товарища, сказал: «Сейчас я выстрелю в тебя, Володя». Актер согласился и даже подставил под дуло пистолета висок. Неожиданно раздался выстрел, жертва розыгрыша упала, убитая наповал. А с Варуном сделалась истерика, и его тут же арестовали.