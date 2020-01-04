4 января: в Туле выступил великий кукольник Сергей Образцов

4 января 1960 г. в Туле прошла творческая встреча со знаменитым кукольником, руководителем Центрального театра кукол, который он создал в 1931 году, Сергеем Образцовым.

К 1960 году Сергей Владимирович уже был прославленным актером и народным артистом СССР. Однако тульская публика, конечно, больше знала о нем в теории. Знаменитые и всенародно любимые телеверсии его лучших спектаклей будут сняты только в семидесятые годы, а на гастроли Театр Образцова приедет в Тулу только через несколько лет.

Правда, с 1956 года Образцов работал также в кино как сценарист и режиссер, создатель жанра документального киномонолога. В этом же году на киностудии «Союзмультфильм» вместе с Г. Натансоном он создал полнометражный кукольный мультфильм «Небесное создание». Так что уж совсем малознакомым он для нас не был.

Между прочим, к тому времени уже был знаменитый образцовский «Необыкновенный концерт», поставленный в 1946 году и в работе была «Божественная комедия» – ее премьера состоялась в 1961-м.

На творческом вечере в Туле Образцов тепло и с юмором рассказал, как он стал актером-кукольником, поделился мыслями о специфике своей профессии, о руководимом им театре. После чего мастерски исполнил с куклами несколько сатирических комедийных сценок, басен и романсов, в том числе «Колыбельную» Мусоргского, «Хабанеру» из оперы «Кармен», «Титулярный советник» Даргомыжского.