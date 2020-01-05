5 января: в год Победы тулячка родила тройню

5 января 1945 г. в Центральном родильном доме г. Тулы инженер комбината «Тулауголь» Анна Григорьевна Жарковская родила трех близнецов – двух мальчиков и одну девочку.

Естественно, об этом событии тут же и с большой радостью сообщили газеты. Они также рассказали, что здоровье матери и детей хорошее. За ними установлен индивидуальный медицинский уход. Комбинат «Тулауголь» обеспечил семью Жарковских промтоварами и продуктами питания. Им была выделена благоустроенная квартира – для 1945 года это невероятная роскошь.