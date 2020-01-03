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3 января: туляков призывают правильно писать индексы на почтовых конвертах

3 января: туляков призывают правильно писать индексы на почтовых конвертах

3 января 1975 г. областная газета «Коммунар» опубликовала заметку инженера Тульского областного производственно-технического управления связи Л. Сухаревой, призывающая правильно писать почтовые индексы на конвертах и прочих почтовых отправлениях.

«Почти шестьдесят с половиной миллионов писем, открыток и другой корреспонденции принято и отправлено предприятиями почтовой связи Тульской области за последний год. По сравнению с началом пятилетки количество посланий выросло в полтора раза. И справиться с тем, чтобы адресат вовремя получил привет от друга, поздравление с праздником, работникам связи помогают… индексы.

Шесть стилизованных цифр в уголке конверта. Это своеобразный код того предприятия связи, которое доставляет почту к нам домой.

Каково отношение туляков к цифровой индексации? Семьдесят процентов писем из Тулы и области уходит индексированными.

Пока письма сортируются вручную. Однако индексы избавляют работников связи от многих хлопот, а главное, ускоряют прохождение почты. Скоро будут введены в эксплуатацию автоматические письмосортировочные машины. И опять здесь шесть стилизованных цифр будут оказывать магическое действие.

Поэтому привычку писать индекс надо выработать каждому. Пишется он в направляющей сетке шариковой ручкой или чернилами любого цвета, кроме желтого и зеленого».

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Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 09:34 +2
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