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Тульские тайны: Этот день в истории города
10 ноября: сто лет создателю АК Михаилу Калашникову. Он жил в Ижевске и любил Тулу

10 ноября: сто лет создателю АК Михаилу Калашникову. Он жил в Ижевске и любил Тулу

10 ноября 1919 г. родился Михаил Тимофеевич Калашников, знаменитый конструктор оружия, дважды Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант. Он изобрел автомат, названный его именем, и этим увековечил себя во всем мире.

С 1949 года Михаил Тимофеевич жил в Ижевске. Трудно сказать, насколько часто с того времени он приезжал в Тулу – все, что было с ним связано, считалось государственной тайной, и в газетах о его приездах не писали. Но точно известно, что именно в Туле в 1971 году он защитил свою докторскую диссертацию.

С тульским конструктором Василием Петровичем Грязевым они вообще дружили семьями. Дружил с Аркадием Шипуновым, Николаем Макаровцом, Геннадием Денежкиным. Был почетным доктором Тульского государственного университета.

В Туле на Оружейном заводе делали и одну из модификаций знаменитого АК.

Пять лет назад, когда умер Михаил Тимофеевич, многие местные политики вышли с предложением переименовать одну из улиц Тылы в честь Калашникова.

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Автор: Сергей Гусев
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