11 ноября: туляки ходатайствуют об охране Ясной Поляны

11 ноября 1919 года «Коммунар» сообщил о том, что на днях т. Высомирный возвратился из Москвы, где ходатайствовал перед Советом народных комиссаров от имени Тульского просветительского общества «Ясная Поляна» об охране Ясной Поляны.

Усадьба Толстого имеет исключительное историческое значение и представляет драгоценнейший памятник, являющийся достоянием всего культурного человечества, – писали в газете. «Все, к кому ни обращался т. Высомирный, относились к ходатайству внимательно и сочувственно и оказывали содействие и поддержку. Ходатайство было рассмотрено президиумом ВЦИК в спешном порядке, было вынесено постановление и сделано распоряжение о принятии всех возможных мер для охраны Ясной Поляны вообще и на случай приближения к Туле деникинских разбойников, не останавливающихся, как известно, перед разрушением культурных ценностей. В. И. Ленин особенно ходатайствовал на необходимости принятия мер».

Музей-усадьба Толстого «Ясная Поляна» был организован 10 июля 1921 года по решению Президиума ВЦИКа, где, в частности, было записано, что «Дом-музей, со всей его обстановкой, так и могилу Л. Н. Толстого, лес, его окружающий, и другие посадки, парк, сад, экономические постройки на усадьбе и вообще весь внешний вид последней поддерживать и сохранять в их историческом и неприкосновенном виде, восстанавливая то, что пришло в ветхость или было почему-либо разрушено после смерти Толстого».