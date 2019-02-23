23 февраля: родился худрук тульского театра Александр Попов

23 февраля исполнилось бы 75 лет художественному руководителю тульского академического театра драмы Александру Попову.

Александр Иосифович пришел в тульский театр в бурную эпоху больших перемен в стране и безвременья в театре – за неполное десятилетие он стал уже четвертым главным режиссером. На улице и в душах кипели политические страсти, ломалось мировоззрение целого поколения людей, а новый худрук хотел говорить о Вечном, мечтал создать в Туле свой театр, с акцентом на слово «свой». Не в упрек тем, кто работал до него – а просто каждый режиссер, по его словам, создает свой театр. Именно это Александру Иосифовичу удалось. Он не просто создал театр, но и сформировал зрителя, который шел сюда не только за развлечением, но и за тем. Чтобы соприкоснуться с настоящим искусством.

Начало девяностых, когда просто трудно жить и выживать, но в театре – «Ромео и Джульетта» с обаятельной Красиковой – Джульеттой и романтичным Реутовым – Ромео. И неизменные аншлаги на каждом спектакле.

«Прошло спектаклей пять «Ромео и Джульетта», и вдруг приводят детского зрителя, – вспоминал Александр Иосифович. Это был один из самых памятных эпизодов начала его работы в Туле. – Уходит свет, и тут начались свист, визги… Ну, думаю, сейчас будет спектакль… Но проходит минуты три. Стали видны декорации, потом первая реплика, вторая реплика. Что-то такое началось… И зал замер. А дальше каждый раз, когда перед началом я слышал свист, все прочее, уже знал: ничего-ничего, сейчас минуты три-четыре пройдет, и вы успокоитесь. И действительно успокаивались.

Потом был «Лес», который не стыдно оказалось показать и в вотчине Островского – столичном Малом театре. Блистательное возвращение легенды тульского театра Софьи Сотничевской и ее «Гарольд и Мод». Это гимн жизни, протест против мертвечины во всех ее проявлениях, – объяснял он тогда смысл этого спектакля, почему захотелось поставить именно эту пьесу.

Возрождение Малой сцены. Открытие в Туле актерского курса Ярославского государственного театрального института.

Каждый сезон чем-то удивлял, оставлял в памяти какие-то важные зацепки, воспитывал нового зрителя, приходящего в театр, чтобы соприкоснуться с искусством, а не просто приятно провести вечер. Это тоже был один из его постулатов – зритель должен любить своих артистов. А они – быть достойными такого внимания. Он говорил, что театр – искусство незащищенное. Артиста можно засвистеть, загалдеть, убить холодом. И защитить, получается, его можно только искренностью происходящего на сцене. «В спектакле обязательно должен присутствовать воля и конструкция режиссера. Но там, где выходит на первый план артист, там он должен уметь концентрировать внимание на себе, держать сцену и держать зал».

Александр Иосифович родился 23 февраля 1944 года в Архангельской области на Соловках. Относительно выбора профессии особых сомнений не было с детства.

«Мой случай очень банальный, – рассказывал он. – Я из театральной семьи. Отец – режиссер. Мать была актрисой, потом стала режиссером. И когда я спрашивал себя в детстве, кем же хочу быть, то отвечал так: моряком, хирургом или артистом. Моряком я был – служил на Северном флоте. И когда меня туда призвали, с некоторым холодком по спине надевал морскую форму. На столе у хирурга тоже побывал. Причем первую операцию как раз делали на флоте, в госпитале. И во время нее мы очень хорошо пообщались с хирургом на тему этой профессии. Хороший такой мужик попался. Режет и говорит: «Когда будет больно – скажешь». А мне и так, в общем, не очень приятно».

В армию его призвали из института. В Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) он учился в классе народного артиста СССР, профессора Георгия Товстоногова. А сразу после выпуска приглашен на должность главного режиссера в Красноярский театр юного зрителя.

С Товстоноговым они вскоре встретились в Туле. В 1978 году здесь проходил грандиозный толстовский фестиваль, на который съехались лучшие театры страны. Товстоногов привез тулякам свой легендарный спектакль «Холстомер» с Евгением Лебедевым, а Попов участвовал в фестивале «Властью тьмы», поставленной в качестве приглашенного режиссера в Туле. Георгию Александровичу, кстати, тот спектакль очень понравился.

В 1989 году Александр Попов стал художественным руководителем Тульского театра драмы. Всего он поставил на сцене Тульского театра драмы более пятидесяти спектаклей, среди которых «Королевские игры», «Пигмалион», «Два гусара», «Волки и овцы», «Женитьба», «Униженные и оскорбленные», «Чморик» и многие другие. Традиционно каждый новый сезон открывался классикой, и каждая такая премьера становилась событием в культурной жизни города. За это время Попов восемь раз становился лауреатом губернаторской премии «Триумф». В 1999 году Александру Иосифовичу было присвоено звание «Народный артист Российской Федерации», а в 2004 году он был награжден почетным знаком «За заслуги перед городом» I степени.

Премьера осени 2010 года задержалась – «Обыкновенная история» по роману Гончарова была показана лишь в конце сентября. Попов уже болел, и не успевал сдать спектакль раньше. Наверное, для него было важно попрощаться со своим зрителем именно этой постановкой. Еще раз спросить себя и людей, пришедших в театр – так ли мы живем? Все ли в порядке в наших душах, в нашем отношении к окружающему миру?

Александр Иосифович умер 31 января 2011 года. Но в репертуаре театра и сейчас есть те спектакли, которые ставил он. В частности вчера давали «Медовый месяц Белугина» по пьесе его любимого драматурга Александра Островского.