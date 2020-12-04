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Как зарегистрировать право собственности при дарении квартиры

Как зарегистрировать право собственности при дарении квартиры

Отвечают специалисты Кадастровой палаты.

Собственник недвижимого имущества (квартиры, земельного участка и тому подобного) вправе распорядиться имуществом по своему усмотрению, в том числе и подарить. В настоящее время государственная регистрация непосредственно договора дарения не требуется. Необходимо регистрировать переход права собственности на недвижимые вещи, в том числе в результате дарения, рассказала Кадастровая палата по Тульской области.

Обязательного нотариального удостоверения договора дарения недвижимого имущества не требуется. Исключение составляют, в частности, подлежащие нотариальному удостоверению сделки по отчуждению:

  • недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным;
  • долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. За исключением, в частности, сделок при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке и сделок по отчуждению земельных долей.

Следует учесть, что не допускается дарение недвижимости от имени малолетних (до 14 лет) и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями. Заключение подобных сделок приведет к отказу в их государственной регистрации.

Вам потребуются, следующие документы:

  • договор дарения, как правило, в трех экземплярах, один из которых остается в регистрирующем органе, а два других выдаются сторонам после регистрации; - заявление о государственной регистрации права собственности на недвижимость; - нотариально заверенная доверенность на представителя (если документы подает представитель);
  • свидетельство о государственной регистрации права собственности дарителя, выданное до 15июля 2016 года, либо выписка из, удостоверяющая государственную регистрацию прав на недвижимое имущество; -паспорта сторон договора.

Могут потребоваться иные документы. Так, например, при совершении сделки одним из супругов потребуется нотариально удостоверенное согласие другого супруга на дарение недвижимости, находящейся в их совместной собственности. Либо документ, свидетельствующий о том, что данная недвижимость не находится в совместной собственности супругов.

За государственную регистрацию права собственности необходимо уплатить госпошлину.

Если договор удостоверен нотариально, начиная с 1 февраля 2019 года, то заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы обязан представить в Росреестр нотариус. В остальных случаях документы могут быть поданы самостоятельно.

Проведенная государственная регистрация удостоверяется выпиской из ЕГРН, которая может быть направлена вам, в том числе в электронной форме, а также специальной регистрационной надписью на договоре дарения.

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Автор: Администрация Myslo
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