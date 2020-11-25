Приставы забирают у внука-студента стипендию!

Мой внук – студент московского университета, прописан в Туле, в неприватизированной квартире. Кроме него там зарегистрированы его мать и её брат, пропавший без вести в 1996 году. Мать не работает, копит долги за коммунальные услуги, не выписывает пропавшего столько лет назад брата. Теперь приставы начали списывать стипендию с карточки внука. Правомерно ли они поступают? Что делать? Вера Ивановна, Тула.

На вопрос читательницы отвечает прокурор Зареченского района Тулы Артур Зенкин.

Артур Зенкин

– Приставы поступают правомерно. Скорее всего, ситуация развивалась так. УК из-за долга обратилась в суд, суд вынес решение о взыскании задолженности, судебные приставы на его основании возбудили исполнительное производство. В рамках исполнительного производства они разыскивают имущество, на которое можно было бы обратить взыскание, у трёх человек: вашего внука, его матери и ее брата.

Раз у матери и ее брата никакого имущества нет, единственным, кому придется расплачиваться по долгам, остаётся ваш внук-студент. В первую очередь ему нужно разделить лицевые счета и платить только за себя, чтобы долг за ЖКХ хотя бы не рос дальше.



А матери нужно признать пропавшего брата сначала безвестно отсутствующим, а затем и умершим (через суд).