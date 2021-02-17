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Как признать свой дом аварийным

Как признать свой дом аварийным

Министерство строительства РФ предложило перевести соответствующую госуслугу в электронный вид. Это сделает процедуру более оперативной и удобной. Инициатива подкреплена проектом постановления ведомства, рассказали в Кадастровой палате по Тульской области.

Дом считается аварийным, если:

  • обнаружено аварийное техническое состояние несущих конструкций или их повреждения и деформация, свидетельствующие о том, что несущая способность строения исчерпана и есть опасность обрушения дома;
  • наличествуют крены, которые могут вызвать потерю устойчивости здания;
  • в связи с физическим износом дома или отдельных его частей снижается до недопустимого уровня надёжность здания;
  • параметры микроклимата жилого помещения не позволяют обеспечить соблюдение необходимых санитарно?эпидемиологических требований и гигиенических нормативов;
  • повышается содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, уровень радиационного фона или шума, вибрации, электромагнитных полей;
  • произошла деформация фундаментов, стен, несущих конструкций.

Но нередко наряду с аварийным оперируют понятием «ветхое жильё». К нему относят деревянные дома, изношенные на 65 процентов, и каменные с износом более 70 процентов. В отличие от аварийного ветхое жильё считается безопасным для проживания — поскольку нет риска разрушения. Снести его могут только для того, чтобы освободить место под новую стройку.

Дом, получивший повреждения в результате взрыва, аварии, пожара, землетрясения, неравномерной просадки грунтов или при других ЧС, признаётся непригодными для проживания. И если ремонт технически невозможен или экономически нецелесообразен, дом признают аварийными и подлежащим сносу.

Вопрос о признании дома аварийным могут поднять жильцы, для этого им необходимо провести общее собрание. Либо собственник, если речь идёт о ведомственном доме. Для этого необходимо:

  • заявление о признании жилого помещения непригодным для проживания или многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
  • копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
  • нежилое помещение необходимо признать жилым и предоставить проект реконструкции;
  • заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома;
  • заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения.

Можно также дополнить пакет документов заявлениями, письмами и жалобами жильцов на неудовлетворительные условия проживания в доме. Но это уже остаётся на усмотрение заявителя.

Если появится возможность хотя бы часть этих процедур провести в электронном виде — это будет особенно удобно людям.

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Автор: Администрация Myslo
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