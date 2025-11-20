Как эскроу-счета защищают деньги при покупке новостройки?

Покупка квартиры на стадии строительства много лет была сопряжена с высокими рисками. Дольщики могли потерять деньги в случае банкротства застройщика или бесконечных задержек сдачи объекта, а вернуть вложения было почти нереально. Для надежной защиты покупателей с 1 июля 2019 года все расчеты по таким сделкам были переведены на эскроу-счета.

Эскроу-счет — это своего рода сейф для денег покупателя в банке. Средства на нем надежно заблокированы до момента завершения строительства. Это значит, что компания-застройщик ведет проект не на деньги дольщиков, а на кредитные или собственные средства, полученные от банка. Доступ к эскроу-счету застройщик получит лишь тогда, когда полностью выполнит свои обязательства — сдаст готовый дом в эксплуатацию.

«После передачи застройщиком объекта и осуществления государственного кадастрового учета такого объекта застройщик обязан направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности участника на такой объект в электронной форме (в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня подписания акта о передаче объекта). После государственной регистрации права собственности застройщик обязан передать собственнику выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), удостоверяющую ее проведение», — напомнила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина.