Как проверить и зарегистрировать машину в ГИБДД через «Госуслуги»

Как поставить автомобиль на учет не выходя из дома?

Поставить машину на учет после покупки можно с помощью госуслуг. Можно выбрать удобное место и время регистрации, а еще – сэкономить на госпошлине.

Что нужно делать

1. Откройте услугу Регистрация транспортных средств.

2. При желании там же проверьте машину — количество прежних владельцев, наличие ограничений, розыска и залога, стоит ли она на учете. Это бесплатно.

3. Укажите, что хотите поставить машину на учет, и выберите, какую — новую, с пробегом или в лизинге.

4. Укажите свои данные и сведения о машине.

5. Выберите, какое отделение ГИБДД хотите посетить и в какое время.

6. Оплатите госпошлину — на госуслугах это можно сделать со скидкой 30%.

7. Приезжайте на машине в отделение ГИБДД — для осмотра и подачи оригиналов документов.

Размер госпошлины при оплате на госуслугах:

1400 руб. — выдача номеров,

350 руб. — выдача СТС,

245 руб. — внесение изменений в бумажный ПТС,

560 руб. — выдача бумажного ПТС, если в текущем закончилось место.

Фото pixabay.com.