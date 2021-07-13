Как проверить и зарегистрировать машину в ГИБДД через «Госуслуги»
Как поставить автомобиль на учет не выходя из дома?
Поставить машину на учет после покупки можно с помощью госуслуг. Можно выбрать удобное место и время регистрации, а еще – сэкономить на госпошлине.
Что нужно делать
1. Откройте услугу Регистрация транспортных средств.
2. При желании там же проверьте машину — количество прежних владельцев, наличие ограничений, розыска и залога, стоит ли она на учете. Это бесплатно.
3. Укажите, что хотите поставить машину на учет, и выберите, какую — новую, с пробегом или в лизинге.
4. Укажите свои данные и сведения о машине.
5. Выберите, какое отделение ГИБДД хотите посетить и в какое время.
6. Оплатите госпошлину — на госуслугах это можно сделать со скидкой 30%.
7. Приезжайте на машине в отделение ГИБДД — для осмотра и подачи оригиналов документов.
Размер госпошлины при оплате на госуслугах:
- 1400 руб. — выдача номеров,
- 350 руб. — выдача СТС,
- 245 руб. — внесение изменений в бумажный ПТС,
- 560 руб. — выдача бумажного ПТС, если в текущем закончилось место.
Фото pixabay.com.