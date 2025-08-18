  1. Моя Слобода
Зачем на Пролетарской набережной красят землю?

Зачем на Пролетарской набережной красят землю?

Интересуется подписчик.

— На Пролетарской набережной Тулы заасфальтировали главную дорожку. Теперь рабочие красят землю на обочинах в кислотно-зелёный цвет непонятным составом. Это уродство, выглядит жутко и отвратительно. Непонятно, зачем это делается, да еще и оплачивается из бюджета?! Закинул вопрос на Открытый регион, может и вы у чиновников поинтересуетесь?

Рассказываем: это гидропосев газона. Технология используется в Туле несколько лет.

Со стороны выглядит странно: будто красят траву. На самом деле во время гидропосева распыляют не краску, а особую смесь с добавлением красителя. В составе — вода, семена газонных трав, удобрения. Краска нужна, чтобы знать, где засеяли, а где еще нет.

Есть вопрос? Спрашивайте в боте телеграм! Предложка @Myslo_news_bot. Ответим быстро!

18 августа, в 10:19
 

