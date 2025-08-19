Как получить 26 тысяч на ребенка?

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается независимо от имущественного положения и уровня дохода семьи. По действующим правилам, материальная поддержка полагается также опекунам, усыновителям или приемным родителям ребенка.

Размер выплаты каждый год индексируется, в 2025 году её величина составляет 26 941,71 рубль.

При рождении двух и более детей Отделение СФР по Тульской области выплачивает пособие на каждого ребенка.

Если в семье работает один из родителей, пособие назначается и выплачивается ему проактивно в течение 10 рабочих дней с момента получения данных о рождении ребенка из реестра ЗАГС и сведений от работодателя. Если трудоустроены оба родителя, то, как правило, выплата поступает на счет мамы.

Неработающие родители могут оформить выплату, подав заявление с помощью портала госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Тульской области или в МФЦ. Сделать это можно в течение шести месяцев после рождения ребенка. По выбору родителей деньги будут перечислены на банковский счет или через почту.

С начала 2025 года единовременную выплату при рождении ребенка получили более 3 тысяч семей Тульской области.

сть вопросы? Звоните в Отделение Соцфонда России по Тульской области 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Фото https://ru.freepik.com/